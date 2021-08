Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, la giornata di giovedì vedrà Mercurio forte e potente nella vostra orbita celeste a donarvi una buona serie di influssi! In particolar modo, sembra voler innalzare il livello della vostra sensibilità, rendendovi disponibili ad aiutare coloro che si trovano in momentanea difficoltà.

Che si tratti della famiglia, degli amici di una vita, del partner o anche dei colleghi e superiori, poco importa, la vostra grinta e il carattere autoritario vi permetteranno di prendere in mano le redini della situazione, anche se non vi tocca direttamente! A garantirvi buone possibilità di risoluzione dei problemi saranno anche i transiti di Giove, Saturno e della Luna.

Oroscopo Pesci, 5 agosto: amore

Grazie al vostro rinnovato carattere espansivo, solare e generoso, vi attenderanno anche grandi possibilità all’interno della sfera amorosa! Se foste impegnati in una relazione stabile, riuscirete a dare il massimo di voi alla vostra dolce metà, accentuando l’intesa tra voi due. Giove, invece, dovrebbe essere una carta vincente per tutti voi single dei Pesci, garantendovi la possibilità di ottenere grandi successi emozionanti!

Oroscopo Pesci, 5 agosto: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, vi attende una giornata di soddisfazioni carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci!

Nessuna sfida o problema che vi tocchi direttamente, ma qualche collega sembra essere proprio in difficoltà. Non tiratevi indietro e offrite tutto il vostro animo combattivo e risolutivo, ve ne saranno profondamente grati, sia loro che i vostri superiori!

Oroscopo Pesci, 5 agosto: fortuna

Sembra essere abbastanza buono anche l’influsso della fortuna! Grazie al suo supporto sarà più semplice per voi trovare quelle soluzioni ai problemi altrui che vi prodigherete di risolvere, cari Pesci!