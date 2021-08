Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Cari amici del Toro, sembra attendervi un giovedì abbastanza frizzante e particolare! Una nuova voglia di contatto relazionale vi animerà, spingendovi a frequentare qualche ambiente nuovo in cui riuscire a divertirvi. Mercurio, la Luna, Saturno e Giove soffieranno a favore delle vostre vele, accentuando la vostra già spiccata simpatia, ma senza tralasciare neppure l’importante produttività che vi guiderà sul posto di lavoro.

Qualche difficoltà dovrebbe comunque attendervi in giornata, ma sarete in grado di evitarle o fronteggiarle senza incappare in ripercussioni per il futuro.

Oroscopo Toro, 5 agosto: amore

Una buona energia sessuale dovrebbe animare la vostra giornata di giovedì, carissimi nati sotto il segno del Toro!

Ma anche la vostra vena romantica ed emotiva dovrebbe subire delle importanti influenze positive, migliorando i vostri rapporti amorosi oppure le possibilità di conquista che questa giornata mondana vi pone davanti. Non chiudetevi in voi stessi, perché senza impegno non sarà mai possibile trovare ciò che cercate.

Oroscopo Toro, 5 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste essere guidati da una buonissima volontà a fare sempre qualcosa, tenendovi impegnati per tutta la durata del turno. La vostra produttività alle stelle potrebbe portarvi decisamente lontani in questo giovedì, ma dovreste cercare di evitare un inutile litigio con un superiore che sembra potervi colpire nel corso della giornata.

Oroscopo Toro, 5 agosto: fortuna

La fortuna non poteva certo mancare al vostro fianco, carissimi amici del Toro! Una bellissima sorpresa vi attende in giornata, purché decidiate di uscire a divertirvi, magari organizzando qualcosa con i colleghi o con gli amici di una vita.