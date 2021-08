Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Amici della Vergine, Mercurio sembra volervi garantire un buon influsso nel corso di questo giovedì. Grazie a lui vi dovreste sentire più sereni ed in armonia con chi vi circonda e con l’ambiente che frequentate e animate, specialmente nei vostri rapporti famigliari. Il buon supporto della Luna dovrebbe, poi, rendervi più ottimisti e propensi a sconfiggere ogni sorta di difficoltà quotidiana.

Sarete, infine, molto fiduciosi sul futuro che avete scelto di inseguire, portandovi a perseguirlo con maggiore veemenza e sicurezza nei passi che fate.

Oroscopo Vergine, 5 agosto: amore

Sotto il punto di vista sentimentale vi supporteranno la Luna e Giove, rendendo la vostra giornata di giovedì emozionante e positiva, carissimi amici della Vergine!

Se vi foste trovati davanti a qualche difficoltà o dissapore nella vostra coppia, giovedì riuscirete a superarlo efficientemente, chiudendo in maniera definitiva una parentesi non esattamente lieta. Buone anche le opportunità per voi single, seppur gli astri non promettano nulla di troppo entusiasmante.

Oroscopo Vergine, 5 agosto: lavoro

Il buon Saturno vi garantirà questo giovedì, amici nati sotto la Vergine, una nuova capacità decisionale e il polso fermo per prendere alcune decisioni veramente importanti. La vostra produttività non soffrirà di alcun problema, completando tutte le vostre mansioni senza difficoltà e aiutando addirittura qualche collega in difficoltà con le sue!

Oroscopo Vergine, 5 agosto: fortuna

La fortuna vi accompagna fedelmente in tutto il trascorrere della giornata, cari Vergine! Una sorpresa, un’emozione o alcuni momenti di allegra unione vi attendono in serata, andategli incontro a cuor leggero!