Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari Capricorno, la vostra giornata di venerdì sembra configurarsi come discreta, con una Luna in posizione abbastanza dissonante e dispettosa e un Mercurio che cerca di mitigarne e limitane gli effetti negativi. Il secondo sembra volervi garantire una maggiore lucidità mentale e fisica, oltre che un aumento della vostra efficienza e della chiarezza delle vostre idee.

Questo ultimo giorno della settimana lavorativa getterà delle ottime basi per i prossimi giorni, in cui l’influsso di Mercurio sarà più libero per garantirvi ottime opportunità sotto questo punto di vista!

Oroscopo Capricorno, 6 agosto: amore

Amici del Capricorno, nella giornata di venerdì incontrerete qualche piccola difficoltà in amore a causa della dissonanza di Venere nei vostri piani astrali.

Le coppie di vecchia data potrebbero dover affrontare una questione delicata in merito a qualche aspetto non trascurabile della relazione. Mentre le possibilità che si prospettano per voi amici single sembrano essere decisamente ridotte, rischiando di causarvi un po’ di fastidio dalla difficoltà nel trovare l’amore eterno.

Oroscopo Capricorno, 6 agosto: lavoro

Abbastanza bene, però, per il piano lavorativo! Marte vi spalleggia, aumentando le vostre energie e aiutandovi ad utilizzarle nel modo migliore.

Grazie poi ai notevoli, ma ridotti, influssi di Mercurio si accentueranno anche tutti gli aspetti postivi della vostra bella personalità, dall’intraprendenza, fino al senso di adattamento, senza dimenticare la furbizia necessaria per cavarvela in ogni situazione difficoltosa!

Oroscopo Capricorno, 6 agosto: fortuna

Sembra essere anche buono l’influsso della fortuna nei vostri piani astrali, cari amici nati sotto il Capricorno. Non dovrebbe apportare migliorie tangibili, quanto piuttosto aiutarvi a svicolare da alcune difficoltà quotidiane.