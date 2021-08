Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi amici dei Pesci, in questo bel venerdì conoscerete finalmente l’influenza di Mercurio nei vostri piani astrali! Grazie al suo importante supporto, che attualmente si trova ancora lontano dalla vostra orbita ma non per questo è meno potente, si configura al vostro cospetto una giornata di recupero, sia lavorativo che mentale e fisico!

Tuttavia, la Luna è ancora leggermente dissonante con voi, e potrebbe causarvi qualche piccolo inconveniente qui e là nel corso della giornata. Anche Venere non occupa una posizione esattamente favorevole, spingendovi a qualche spesa azzardata che potrebbe causare problemi nell’immediato futuro.

Oroscopo Pesci, 6 agosto: amore

Le vostre prospettive in amore, cari Pesci, sembrano essere decisamente favorevoli, specialmente nel caso siate impegnati in una relazione stabile.

Una nuova comunione di sentimenti ed emozioni rallegrerà il vostro bel rapporto con il partner, portandovi su di un nuovo livello di intesa! Occhio, perché nel caso siate state colpiti da problemi o litigi nei giorni passati, dovrete prima provare a risolverli.

Oroscopo Pesci, 6 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro sembra regnare sovrana l’influenza negativa della Luna. Un paio di sfide o inciampi sembrano attendervi fin dalle prime ore del giorno e metteranno alla prova principalmente la vostra pazienza.

Nulla che non possiate o sappiate fronteggiare, state tranquilli! La Luna porta spesso anche delle buone notizie, qualcosa potrebbe arrivare entro la fine del turno!

Oroscopo Pesci, 6 agosto: fortuna

Amici nati sotto i Pesci, benino per quanto riguarda l’influsso della fortuna. Una sorpresa potrebbe essere alle porte per voi amici single, rimanete vigili! State attenti alle spese azzardate e superflue.