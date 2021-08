Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, quella di venerdì sembra essere una giornata decisamente piacevole e ricca di energie, per voi! In amore tutto sembra poter procedere veramente a gonfie vele, con un importante miglioramento dell’unione che vi lega alla vostra dolce metà, purché le dedichiate il tempo necessario!

Occhio al lavoro, non proprio favorito al massimo. Però, gli astri sembrano anche suggerire che quasi sicuramente in giornata vi troverete ad affrontare un qualche tipo di problema abbastanza spinoso in famiglia e non si può escludere che questo vi rovinerà notevolmente l’umore.

Oroscopo Sagittario, 6 agosto: amore

Buonissime le opportunità che si presentano per la sfera amorosa davanti a voi amici impegnati del Sagittario!

Grazie a qualche ottimo transito, potrete godere di un importante miglioramento dell’unione con il vostro partner. Tuttavia, ricordatevi che non si tratta di una cosa “automatica”, ma dovrete metterci del vostro, magari uscendo un po’ prima dal lavoro se possibile, per dedicarvi proprio a questo, non ve ne pentirete!

Oroscopo Sagittario, 6 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro potreste sentirvi particolarmente motivati ad iniziare un qualche nuovo progetto, ma gli astri ve lo sconsigliano caldamente. Questo non perché potreste rischiare di fallire, rovinandovi la carriera, ma solamente perché non è il momento migliore per dare il via a nulla di nuovo, rischiando di protrarlo molto più a lungo di quanto, invece, richiederebbe in altri momenti.

Siate pazienti e sappiate cogliere i segnali del destino!

Oroscopo Sagittario, 6 agosto: fortuna

La fortuna vi osserva in questa bella giornata, cari amici del Sagittario! Nel caso siate single, potrebbe spingervi tra le calorose braccia di qualcuno, facendovi riscoprire un po’ del piacere di amare!