Cari Leone, la vostra giornata di lunedì non sembra essere così tanto luminosa come potreste desiderare. Non aspettatevi grandi influssi negativi o importanti ripercussioni sul vostro futuro, in nessun aspetto della vita, quanto piuttosto una giornata abbastanza sottotono. A causa della brutta posizione di Venere e del Sole nei vostri piani astrali, sembra che possiate sentirvi leggermente affaticati e desiderosi di solitudine fin dalle prime ore del mattino.

Cercate di non farne un problema agli altri perché sono gli astri a rendervi così e non avrebbe senso indisporre anche chi vi sta vicino.

Oroscopo Leone, 9 agosto: amore

Buone le possibilità per voi amici del Leone impegnati in una relazione stabile, purché non pretendiate di attraversare chissà quali importanti momenti.

Nulla dovrebbe stupirvi e questo lunedì sembra essere abbastanza monotono e piatto, ma non preoccupatevi, meglio così piuttosto che qualche sconvolgimento negativo! Le possibilità di conquista di voi cuori solitari, però, sono abbastanza ridotte a causa del vostro brutto umore.

Oroscopo Leone, 9 agosto: lavoro

Occhio alla sfera lavorativa, amici nati sotto il segno del Leone. Il vostro umore e la poca voglia di impegnarvi si potrebbero ripercuotere sulle mansioni giornaliere, vedendovi leggermente distratti e poco propensi a completare le mansioni.

Cercate da fare un bel respiro, per andare avanti quel tanto che basta perché non facciate brutta figura con i superiori e tutto volgerà per il meglio!

Oroscopo Leone, 9 agosto: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna è importante che non facciate troppo affidamento sulle nuove possibilità che potrebbe offrirvi. Godrete di parte del suo influsso, ma quel tanto che basta per trascorrere una buona giornata tranquilla, amici nati sotto il Leone!