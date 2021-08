Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, questa giornata di lunedì sembra essere particolarmente positiva per tutti voi amici single del segno! Sembra che qualcuno nella vostra cerchia più stretta serbi dei bei sentimenti nei vostri confronti, ma che non sia neppure mai riuscito a confessarveli, attendendo piuttosto un segnale d’intesa da parte vostra.

Cosa state aspettando?! Guardatevi attorno e buttatevi a cuore leggero! Il lavoro, però, seppur sembri procedere abbastanza bene, non sembra in grado di garantirvi alcuna grande soddisfazione, lasciandovi un po’ di amaro in bocca, ma senza una precisa motivazione.

Oroscopo Scorpione, 9 agosto: amore

Amici single dello Scorpione, è il momento di affrontare queste giornate con il sorriso sul volto e un rinnovato ottimismo nel cuore.

I transiti astrali vi garantiscono una buona dose di erotismo, che vi permetterà di entrare più in sintonia con qualcuno della vostra vita, forse già presente al vostro fianco da parecchio. Cercate di riflettere sulle persone della vostra cerchia stretta, qualcuno potrebbe desiderarvi ed essere in attesa di un vostro segnale d’intesa.

Oroscopo Scorpione, 9 agosto: lavoro

È probabile che per quanto riguarda la sfera lavorativa non possiate dirvi completamente soddisfatti. Sarete spinti a coltivare ed inseguire efficientemente le vostre passioni e i sogni nel cassetto, facendo qualche passo avanti per realizzarli.

Se quella meta lavorativa vi sembra ancora troppo lontana, non accantonatela perché presto sembra che i cambiamenti saranno favoriti!

Oroscopo Scorpione, 9 agosto: fortuna

La fortuna sembra essere decisamente forte nei vostri piani astrali, riservando a voi buona parte della sua influenza, cari Scorpione! Con il suo importante supporto sarete spinti verso lidi emozionanti, oltre ad aiutare voi amici single ad individuare chi nella vostra vita possa rendervi in qualche modo più soddisfatti e sereni!