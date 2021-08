Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Il martedì che aspetta voi amici del Cancro sembra essere abbastanza tranquillo, senza grandi opportunità o situazioni gratificanti. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi, il mese fatica un po’ ad ingranare, ma quando lo farà vi renderete conto della fantastica estate a cui state andando incontro!

Il Sole e Mercurio si trovano alle vostre spalle, rendendo le vostre idee poco vincenti e accentuando un certo senso di confusione nella vostra testa. Forse potreste perdere qualche accordo sul posto di lavoro, sempre a causa di una concentrazione decisamente compromessa. Nulla di grande vi attende neppure nella sfera amorosa e sentimentale.

Oroscopo Cancro, 10 agosto: amore

Cari Cancro impegnati in una relazione sentimentale, questa giornata per voi si traduce con un buonissimo senso di tranquillità, senza però mettervi in nessuna situazione vantaggiosa.

Nel caso siate single, invece, cercate di non impegnare troppe energie nella ricerca dell’amore eterno, perché gli astri non sembrano suggerire grandi possibilità alle vostre porte e le doti di corteggiamento non sono così tanto accentuate.

Oroscopo Cancro, 10 agosto: lavoro

Benino per la sfera lavorativa, amici del Cancro, anche se non sembrate poter andare incontro a nessuna buona gratificazione. Seppur nessun problema dovrebbe intaccare le mansioni base che svolgete, lo stesso non vale per la chiusura di accordi e contratti, decisamente poco favoriti dai transiti astrali.

Occhio anche a come decidete di programmare la vostra giornata, meglio non fissarsi impegni importanti troppo vicini l’uno dall’altro.

Oroscopo Cancro, 10 agosto: fortuna

Infine, l’influsso della fortuna nel vostro martedì, cari Cancro, non sembra essere particolarmente marcato. Cercate di non pensarci neanche, perché a rimetterci sarebbe esclusivamente il vostro umore.