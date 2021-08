Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, nel corso del vostro martedì dovreste avvertire un’importante influenza da parte degli astri nella vostra vena creativa e intellettuale. A garantirvi questo influsso sarà la splendida posizione di Plutone che si farà, quindi, garante del benessere lavorativo! Oltre a lui, anche Nettuno è forte nei vostri piani celesti, e vi fornisce la forza e la spinta necessarie per arrivare a fine giornata soddisfatti e con il sorriso!

Qualche piccolo inciampo potrebbe capitarvi, ma sempre grazie al supporto del vostro pianeta principale sarete investiti anche dall’influsso della fortuna, che ve li farà superare tutti quasi senza alcuna difficoltà! Occhio solo a non puntare troppo in alto, gli astri vi infondono sicurezza ma è importante non esagerare mai!

Oroscopo Leone, 10 agosto: amore

La passionalità quasi sfrenata animerà il vostro spirito questo martedì, carissimi Leone, con notevoli benefici nel caso siate impegnati in una relazione stabile o appena iniziata!

La vostra proverbiale calma lascerà spazio all’impeto e alla voglia di conquista, quindi amici single è l’ora di mettersi in gioco e raggiungere quell’ambitissima meta! Le opportunità sembrano essere alle stelle, ma dovete saperle cogliere ed incanalare per farle veramente vostre.

Oroscopo Leone, 10 agosto: lavoro

Questo martedì si configura anche come positivo per l’aspetto lavorativo, cari amici del Leone!

Sarete in grado di darvi da fare, mettendo in gioco tutte le vostre abilità ed energie per completare più mansioni possibili! Plutone vi sostiene e vi spinge a dare sempre di più, fornendovi anche la possibilità di brillare e di ottenere tutto ciò che desiderate.

Oroscopo Leone, 10 agosto: fortuna

La fortuna è completamente al vostro fianco, cari nati sotto il segno del Leone! Il suo influsso sarà fondamentale per aiutarvi a superare tutte le piccole sfide che la giornata vi riserva, quasi senza neppure accorgervene!