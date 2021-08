Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Amici della Vergine, quella di martedì sembra essere un’ottima giornata, in un contesto mensile non esattamente al top della forma per voi. Venere e Marte vi sono opposti, complicando leggermente le situazioni in cui incappate, rendendovi anche tesi, stanchi e nervosi. Il Sole e Mercurio, però, vi sostengono e aiutano, riempiendovi di piccole e grandi soddisfazioni!

Sul posto di lavoro qualcosa di veramente gratificante sarete in grado di portarlo a termine, come un accordo vantaggioso o un’idea vincente! L’efficienza, insomma, sarà alle stelle in questa giornata, approfittatene! Occhio solo alla vostra relazione stabile.

Leggi l’oroscopo del 10 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Vergine, 10 agosto: amore

In amore le cose dovrebbero procedere piuttosto bene, purché però non decidiate di affrontare una qualsiasi discussione con la vostra dolce metà, anche nel caso in cui abbiate ragione.

Nel caso foste voi in torto, non rispondete a tono ma fermatevi ad ascoltare per rendervi conto che le sue richieste sono del tutto motivate. Voi single della Vergine non sembrate poter godere di alcuna buona possibilità, continuate sulla vostra strada.

Oroscopo Vergine, 10 agosto: lavoro

Il lavoro, invece, sarà veramente accentuato dai buoni transiti che animano il cielo sopra alla vostra testa, cari amici della Vergine!

Grazie ad una giusta intuizione, oppure ad un’idea geniale che a nessuno era mai venuta in mente, dovreste poter andare incontro ad una gratificazione, quasi sicuramente fisica e tangibile, ma magari anche una promozione come premio per tutti i vostri grandissimi sforzi!

Oroscopo Vergine, 10 agosto: fortuna

La fortuna sembra essere abbastanza presente al vostro fianco in giornata, amici della Vergine. Potrebbe essere lei a garantirvi quella possibilità lavorativa, oppure a rendervi sereni e tranquilli per tutto il giorno!