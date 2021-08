Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Amici del Cancro, questa giornata di mercoledì sembra dare il via ad un periodo abbastanza interessante per voi! Forse vi attendono alcuni problemi di tipo economico, o legati ad un vostro modo di pensare ed agire che indispone leggermente le persone che vi stanno più vicine, come il partner o gli amici che vi conoscono fin troppo bene.

In questa giornata non sembrate neppure in grado di intraprendere serenamente nessuno dei progetti che vi siete prefissati, rischiando di impegnarvi a vuoto e buttando energie. Giove vi illude, facendovi credere di potervi effettivamente impegnare raggiungendo quel traguardo, ma tenete a mente che non si tratta di un influsso positivo il suo, quindi il rischio di deludervi è piuttosto alto.

Oroscopo Cancro, 11 agosto: amore

In amore, nel corso di questo mercoledì, dovreste poter attraversare delle situazioni piuttosto positive, soprattutto nel caso in cui siate impegnati da tempo!

Con la vostra dolce metà la sintonia è alle stelle, anche se potrebbe essere lei a sollevare qualche dubbio sui vostri comportamenti non proprio corretti cari Cancro.

Oroscopo Cancro, 11 agosto: lavoro

Il lavoro sembra poter procedere abbastanza bene, senza alcuna difficoltà tangibile nel portare a termine le vostre mansioni e con progetti che procedono bene lungo la loro strada.

L’unica cosa a cui dovrete stare attenti è proprio quel Giove dissonante, che crea alcune situazioni che potreste avvertire come positive, ma che in realtà non hanno nulla di buono e rischiano solamente di illudervi e poi deludervi.

Oroscopo Cancro, 11 agosto: fortuna

L’influsso della fortuna in questo mercoledì sembra essere piuttosto presente, amici nati sotto il Cancro! Certamente, però, non aspettatevi l’occasione definitiva per svoltare la vostra esistenza, è ancora lontana ma arriverà!