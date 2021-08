Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone il vostro mercoledì non sembra essere così tanto lieto e sereno, anche se non è certamente negativo! Potreste sentirvi leggermente svogliati e distratti, più propensi a divertirvi che a darvi veramente da fare. Nulla di sconvolgente, non preoccupatevi, perché basterà cercare di mantenere un basso profilo senza dare modo agli altri di lamentarsi del vostro rendimento o impegno.

Qualche difficoltà potrebbe rannuvolare i rapporti famigliare, ma grazie al buon influsso del Sole sarete spinti a cercare una comunicazione più aperta e libera, senza finire per litigare.

Oroscopo Leone, 11 agosto: amore

La giornata si configura, insomma, come positiva principalmente per l’aspetto giocoso e allegro, e quindi anche per la vita amorosa!

Plutone accentua le capacità seduttive, dandovi ottime possibilità, specialmente nel caso cerchiare qualcosa che vi faccia divertire un po’ piuttosto che un impegno stabile e duraturo, cari Leone. Buona anche la serata che attende voi amici impegnati, fatta di divertimento e relax con la vostra dolce metà.

Oroscopo Leone, 11 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro potreste avvertire le maggiori ripercussioni negative della giornata di mercoledì. State soprattutto attenti a non forzare il vostro animo, cercando di fare più cose possibili perché finireste solo per complicarvi la vita.

Nettuno vi aiuterà a superare le prove che il destino vi offre, quindi in fin dei conti dovreste riuscire a cavarvela senza indisporre nessuno!

Oroscopo Leone, 11 agosto: fortuna

La fortuna non sembra volersi porre al vostro fianco o aiutarvi in chissà quale modo. Ma d’altronde non vi aspettano grandi sfide e potreste non dover neppure ricorrere al suo aiuto, cari amici nati sotto il segno del Leone.