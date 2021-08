Oroscopo Gemelli, domani 14 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, finalmente in questo sabato potrete dire addio al brutto influsso di Marte nei vostri piani astrali! Dovrete attendere la prossima settimana per cominciare a sentirne gli effetti positivi, ma per ora si interromperanno almeno quelli negativi! Buone energie vi saranno quasi sicuramente garantite, approfittatene per passare dell’ottimo tempo in compagnia di amici, parenti o della vostra dolce metà!

Forse le cose con quest’ultima, però, potrebbero subire un qualche brutto contraccolpo da parte di Venere.

Oroscopo Gemelli, 14 agosto: amore

State attenti alla vostra sfera amorosa di questo sabato, cari amici dei Gemelli, perché sembra che possiate dover affrontare un litigio piuttosto marcato.

È probabile che la vostra dolce metà vi trovi troppo esigenti, ed oltre a questo voi dovreste sentirvi anche piuttosto irritabili. Questo mix pessimo di sentimenti non potrà che causarvi un litigio e vi saranno richiesti parecchi sforzi per ristabilire la calma e la pace.

Oroscopo Gemelli, 14 agosto: lavoro

Cercate di non impiegare troppe energie nel caso dobbiate dedicarvi al lavoro, nel quale tutto però procederà abbastanza serenamente e privo di inghippi. Nel caso possiate rinunciare, però, dedicate la giornata alla vostra dolce metà, per riuscire ad andare oltre a quel brutto litigio, evitando di protrarlo avanti in eterno.

Oroscopo Gemelli, 14 agosto: fortuna

La fortuna, però, cari Gemelli, sembra essere piuttosto distante in questa giornata. Cercate di non pensarci troppo, in modo da non compromettervi l’umore pensando a quella remota possibilità che non si è presentata.