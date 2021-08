Oroscopo Bilancia, domani 17 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, la vostra giornata di lunedì non inizierà esattamente nel migliore dei modi, segnata da un brutto litigio in famiglia o nella vostra coppia, non è esattamente chiaro. Non godrete di buone capacità di dialogo e mediazione, ma dovreste comunque riuscire a sventare la crisi prima che si ingigantisca e qualcuno rischi di farsi male.

Amici single, però, provate a guardare con occhi diversi un qualche vostro caro amico, forse ha dei sentimenti in serbo per voi e potreste trovarvi a pensare di averli pure voi!

Oroscopo Bilancia, 17 agosto: amore

Abbastanza buona la vostra giornata di lunedì, cari Bilancia, specialmente nel caso in cui siate single alla ricerca dell’amore eterno!

Un vostro amico potrebbe desiderare di essere qualcosa in più di un amico, e forse a voi l’idea non dispiace così tanto! Occhio nel caso siate impegnati in una relazione stabile a quel brutto litigio, che potrebbe rovinarvi un po’ l’umore, ma non dovrebbe avere alcuna ripercussione sul vostro rapporto!

Oroscopo Bilancia, 17 agosto: lavoro

Questo periodo, cari Bilancia, sembra volervi regalare delle fantastiche opportunità sul lavoro! In questo lunedì sarete decisamente produttivi, ma non riuscirete a fare grandi passi rispetto alle vostre ambizioni. Ma non preoccupatevi, perché tutto il resto di giungo sembra essere decisamente florido per questo aspetto, voi dovete solo pazientare ed impegnarvi!

Oroscopo Bilancia, 17 agosto: fortuna

La fortuna è con voi, ma mantiene un influsso abbastanza ridotto essendo piuttosto impegnata altrove, cari amici nati sotto la Bilancia. Potrebbe attendervi una piccola sorpresa, o una gratificazione da parte di qualcuno a voi molto caro!