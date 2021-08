Oroscopo Leone, domani 17 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, in questa giornata di lunedì potreste avvertire un’impellente esigenza di solitudine, che sul lavoro si tradurrà nella volontà di chiudere tutto ciò in cui deciderete di impegnarvi in completa autonomia. Ci vorrà, certamente, ancora un po’ di tempo prima di raggiungere le ambizioni a cui puntate, ma basterà non demordere!

Voi single oggi non avvertirete una particolare volontà nel prodigarvi per cercare l’amore eterno, ma non è certamente nulla di negativo!

Oroscopo Leone, 17 agosto: amore

In amore, carissimi amici del Leone, nel caso siate impegnati in una relazione stabile e duratura, non dovreste affrontare particolari problematiche. Solamente, magari, la vostra voglia di solitudine potrebbe non trovare il desiderio della vostra dolce metà di trascorrere un po’ di tempo con voi.

Nulla di ingestibile, però, saprete trovare sicuramente una soluzione nel caso in cui si presenti questo piccolo disguido!

Oroscopo Leone, 17 agosto: lavoro

In giornata potreste giungere a degli ottimi risultati per quanto riguarda la sfera lavorativa, forti di una nuova voglia di impegnarvi! Magari potreste far storcere un po’ il naso a qualche collega, volenteroso di aiutarvi ma a cui preferirete dire di no, ma non avrà alcuna ripercussione negativa! Continuate a darvi da fare che presto sarete premiati dagli astri!

Oroscopo Leone, 17 agosto: fortuna

Buono anche l’influsso della fortuna che nel corso di questo bel lunedì dovrebbe infondervi la sicurezza necessaria per potercela fare con le vostre forze, cari amici del Leone!