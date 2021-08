Oroscopo Pesci, domani 17 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 17 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Pesci

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

La serie di transiti che interesserà voi amici dei Pesci nel corso di questo lunedì sembrano volervi regalare un’importante serie di novità. Specialmente per quanto riguarda il posto di lavoro, sembra che i vostri sforzi stiano finalmente per condurre a qualcosa di bello e gratificante!

Un nuovo stimolo ad agire, fare ed impegnarvi pervaderà la vostra anima, illuminando anche il cielo sopra alla vostra relazione amorosa! La Luna sarà la principale promotrice del benessere giornaliero, guidando con certezza i vostri passi fino ad alcune importanti mete, che vi porteranno sempre più vicini ai risultati che volete ottenere.

Oroscopo Pesci, 17 agosto: amore

Ottime le prospettive che vi si parano al fronte per la sfera amorosa in questo bel lunedì!

Amici dei Pesci impegnati in una relazione sentimentale stabile, la vostra dolce metà sembra avere voglia di trascorrere un po’ di tempo con voi, anche se gli impegni della giornata vi potrebbero tenere lontani per alcune ore. Verso sera, però, la sua vena emotiva e sentimentale esploderà, investendovi e riempiendovi di gratificazione!

Oroscopo Pesci, 17 agosto: lavoro

Anche la giornata lavorativa sembra essere abbastanza positiva, cari Pesci! Urano e Mercurio sono importanti nei vostri piani astrali e sono i pianeti che stimolano la carriera e il lavoro, spinandovi la strada e rendendo la giornata di lunedì soddisfacente e produttiva.

Non dovreste affrontare alcun grosso inconveniente, quindi approfittatene per dare il massimo ed impegnarvi a fondo!

Oroscopo Pesci, 17 agosto: fortuna

Qualcosa sembra configurarsi anche per quanto riguarda l’influsso della fortuna. Vi sostiene, guidandovi verso la tranquillità e garantendovi quella piccola sorpresa da parte della vostra dolce metà in serata, carissimi Pesci!