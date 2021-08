Oroscopo Vergine, domani 17 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 17 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Vergine

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Amici della Vergine, la vostra giornata di lunedì non sembra essere così tanto allegra, a causa dell’opposizione di alcuni pianeti non esattamente simpatici. Un problema non indifferente sembra potersi frapporre tra voi e la vostra dolce metà, che potrebbe sentirsi minacciata da qualche vostra conoscenza, magari un collega un po’ troppo espansivo o un’amicizia di vecchia data.

Cercate di ristabilire la pace, non ve ne pentirete! Le nuvole che vi colpiranno in mattinata renderanno anche la giornata lavorativa leggermente sottotono, quindi state attenti a come vi muovete.

Oroscopo Vergine, 17 agosto: amore

Un grosso contraccolpo dell’opposizione della Luna potreste avvertirlo nella vostra relazione stabile, cari amici della Vergine.

La sintonia tra voi potrebbe non essere al massimo della forma nel corso di lunedì, forse a causa di un qualcosa o qualcuno di esterno alla relazione. Cercate di parlare con il cuore in mano, senza farvi sopraffare dalla negatività, le soluzioni sono semplici da trovare quando si cercano veramente!

Oroscopo Vergine, 17 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro non dovreste essere sconvolti da problemi, litigi o grandi sfide insormontabili. L’unica cosa a cui dovreste porre attenzione è di non portare i vostri problemi relazionali all’interno dell’ufficio, facendoli pesare con il vostro brutto umore anche su chi vi circonda.

Oroscopo Vergine, 17 agosto: fortuna

La fortuna ha una sorpresa in serbo per voi nella serata di lunedì! Grazie a questa sembra che anche il vostro umore ne uscirà giovato, permettendovi di passare una bella serata in compagnia della vostra dolce metà se aveste superato il problema mattutino, carissimi Vergine!