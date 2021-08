Oroscopo Acquario, domani 19 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Il giovedì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi Acquario, sembra essere decisamente sereno e positivo, nonostante al Luna sia tecnicamente in angolo negativo per voi. Anche Mercurio e Marte non sembrano esservi particolarmente favorevoli, ed in generale dovreste avvertire una notevole tensione, unita ad un immotivato stress e nervosismo.

A rimetterne saranno soprattutto i vostri rapporti con gli altri, che non sembrano essere affatto lieti e che potrebbero mettervi in qualche brutta situazione sul posto di lavoro.

Oroscopo Acquario, 19 agosto: amore

L’amore non sembra essere soggetto ad alcun particolare transito, positivo o negativo, in questo giovedì, per voi amici dell’Acquario.

Questo, nel caso siate impegnati, dovrebbe tradursi in un generale senso di tranquillità, purché sappiate tenere a bada quel nervosismo che gli astri vi creano. Per voi single, invece, si tradurrà in una quasi completa assenza di nuove emozioni e conoscenze, lasciate perdere per ora!

Oroscopo Acquario, 19 agosto: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa, dovreste stare leggermente più attenti, carissimi Acquario. Innanzitutto, il nervosismo potrebbe guidarvi verso una qualche decisione decisamente sbagliata, che con il tempo potrebbe mettervi veramente in brutte situazioni.

Oltre a questo, però, non riuscirete a collaborare efficientemente con i vostri colleghi, correndo il rischio di far tracollare un qualche progetto di gruppo.

Oroscopo Acquario, 19 agosto: fortuna

La fortuna, in questo contesto non particolarmente buono, ma neppure eccessivamente negativo, non sembra avere nulla di concreto in serbo per voi, amici nati sotto il segno dell’Acquario. Non penateci, state piuttosto attenti ad evitare le brutte situazioni in cui potreste finire.