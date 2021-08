Oroscopo Ariete, domani 19 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

La giornata di giovedì che sta per aprirsi al cospetto di voi amici dell’Ariete non sembra essere esattamente serena. La Luna, infatti, occuperà una posizione piuttosto scomoda, accentuando una sensazione di nervosismo ed agitazione immotivate, che potrebbero avere ripercussioni sulla vostra vita famigliare o amorosa, attenzione.

Nel caso siate single, con quel fastidioso Marte in angolo negativo forse potrebbe essere meglio evitare di impegnarvi nella ricerca dell’amore. Occhio anche sul lavoro, dove la stanchezza vi renderà incerti.

Oroscopo Ariete, 19 agosto: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere affatto serena o positiva, cari amici dell’Ariete.

Voi che siete impegnati da tempo dovrete fare fronte ad una Luna decisamente poco cordiale che vi renderà nervosi e poco attenti a come vi esprimete con la vostra dolce metà. Mentre, voi single, dovreste stare attenti a Marte, che potrebbe spingervi verso una cocente e fastidiosa delusione.

Oroscopo Ariete, 19 agosto: lavoro

Le energie di cui godrete in questa giornata di giovedì sembrano essere veramente scarse, forse a causa di un riposo non esattamente eccellente o di una stanchezza che vi portare dietro da troppi giorni. Occhio quindi a come vi muoverete sul posto di lavoro nel corso della giornata, il rischio di sbagliare sembra essere veramente alto, carissimi Ariete, forse potrebbe essere meglio correre ai ripari.

Oroscopo Ariete, 19 agosto: fortuna

Infine, neppure la fortuna sembra volervi offrire grandi occasioni per sperimentare un po’ di tranquillità in questa giornata, amici nati sotto il segno dell’Ariete. Cercate solo di non sperarci troppo, tutto andrà in maniera comunque piuttosto liscia tenendo a basa il nervosismo!