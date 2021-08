Oroscopo Bilancia, domani 19 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Purtroppo il vostro giovedì sarà segnato dalla brutta presenza della Luna, in angolo negativo, nei vostri piani astrali, carissimi amici della Bilancia. A causa sua sembra difficile che riuscite a provare soddisfazione nelle cose che avete attorno, soprattutto sotto il punto di vista amoroso.

Tuttavia, la presenza di Venere è decisamente ottima e vi permetterà di incappare in un qualche evento decisamente fortunato, magari una conquista per voi amici single del segno! Anche in famiglia potrebbero attendervi dei piccoli fastidi, ma il lavoro procede tranquillamente.

Oroscopo Bilancia, 19 agosto: amore

Insomma, amici single della Bilancia, nel corso di questo giovedì, grazie soprattutto all’ottima dose di fortuna che Venere vi garantisce, dovreste poter riuscire a conquistare un qualche cuore!

Tuttavia, la Luna sarà fastidiosa anche in questo, rendendovi esigenti e magari intenzionati a lasciare perdere tutto per via di un piccolo e futile dettaglio. Voi che siete impegnati, invece, dovreste potervi godere un buon senso di tranquillità!

Oroscopo Bilancia, 19 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro tutto dovrebbe scorrere in maniera piuttosto tranquilla e liscia per voi amici della Bilancia, in questa giornata di giovedì. Tuttavia, ad infastidirvi ci penserà la Luna che diminuirà notevolmente il senso di soddisfazione che potreste provare a fine turno.

Considerate, però, che dovreste riuscire a concludere un buon numero di cose, magari avviando anche qualche piccolo nuovo progetto.

Oroscopo Bilancia, 19 agosto: fortuna

Buonissimo, infine, l’influsso della fortuna nel corso di questo solare giovedì, soprattutto per voi amici single della Bilancia. Per chi è già impegnato si concretizzerà comunque in qualche altro modo, anche se non è chiaro in quale.