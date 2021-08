Oroscopo Capricorno, domani 19 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

La Luna, Mercurio e Marte sembrano essere veramente importanti nella vostra giornata di giovedì, cari amici del Capricorno! In particolare, sembrano voler accentuare la vostra concretezza, soprattutto lavorativa, spingendovi a fare un buon numero soddisfacente di cose! Le idee saranno decisamente buone e il vostro impegno particolarmente marcato, permettendovi di brillare con i vostri superiori!

Tuttavia, al contempo dovrete far fronte anche alla negatività di Venere che sembra voler far sorgere qualche fastidiosa incomprensione amorosa.

Oroscopo Capricorno, 19 agosto: amore

Occhio, quindi, alla giornata amorosa che vi si dovrebbe parare davanti carissimi amici del Capricorno, perché Venere non sembra volerla rendere lieta.

A causa sua sembra che possiate incappare in un’incomprensione fastidiosa con la vostra dolce metà, che però potrebbe innervosire più lei che voi, facendole dare il via ad un lungo e faticoso litigio, state attenti a cosa dite e a cosa fate, tutto dovrebbe andare per il meglio.

Oroscopo Capricorno, 19 agosto: lavoro

Il lavoro, invece, sembra volervi regalare delle importanti e gratificanti soddisfazioni in questo giovedì, cari nati sotto il segno del Capricorno! Le idee che animano la vostra mente sembrano essere tante, una migliore dell’altra e che potrebbero permettervi, da un lato, di concludere tutto quello che vi fissate, e dall’altro, di iniziare con il cuore leggero e la mente priva di preoccupazioni, una nuova serie di progetti!

Oroscopo Capricorno, 19 agosto: fortuna

Infine, la fortuna non sembra avere alcun ruolo particolarmente importante nella vostra giornata di giovedì, amici del Capricorno. Non pensateci, non ne avete bisogno, ma soprattutto non fatevene un problema e non innervositevi inutilmente.