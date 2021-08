Oroscopo Leone, domani 19 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Questo giovedì, per voi carissimi amici del Leone, sembra configurarsi come piuttosto tranquillo e piacevole, ma senza che ad attendervi ci sia alcuna particolare opportunità o gratificazione. In generale, grazie alla Luna dovreste ricavare delle piccole soddisfazioni da tutte quelle cose secondarie della vita che spesso fate, come gli hobby, la cura personale o quella domestica!

Una buona predisposizione lavorativa dovrebbe accompagnarvi in giornata, senza che riusciate a raggiungere chissà quale traguardo. Occhio alle questioni economiche.

Oroscopo Leone, 19 agosto: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, sembra essere piuttosto tranquilla e serena, senza però particolari novità o soddisfazioni alle porte.

Voi che siete impegnati da tempo, dovreste poter trovare tra le braccia della vostra dolce metà delle bellissime sensazioni, magari approfittatene per fare qualcosa di bello assieme! Voi single del Leone, invece, magari lasciate perdere un attimo la ricerca dell’amore, dedicatevi ai vostri amici!

Oroscopo Leone, 19 agosto: lavoro

Buone le prospettive che vi accompagneranno sul posto di lavoro, ma anche in questo caso senza che raggiungiate chissà quale soddisfazione o gratificazione, cari Leone. In generale dovreste sentirvi piuttosto invogliati ad impegnarvi sul posto di lavoro, riuscendo a concludere un buon numero di cose, magari però semplici mansioni o accordi non particolarmente importanti o delicati.

Oroscopo Leone, 19 agosto: fortuna

La fortuna, infine, nella vostra giornata di giovedì si concretizzerà in una maniera piuttosto singolare, cari Leone. Vi spingerà, infatti, verso una necessaria spesa economica, forse leggermente impegnativa, che però con il tempo vi porterà importanti soddisfazioni!