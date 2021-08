Oroscopo Sagittario, domani 19 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi amici del Sagittario, la vostra giornata di giovedì sembra essere leggermente fastidiosa per quanto riguarda le questioni finanziare, a causa della posizione della Luna. Oltre a lei, anche Mercurio sembra avere influenza in questo campo, nel quale vi attenderanno quasi sicuramente una serie di piccole spese, poco dispendiose ma comunque fastidiose.

Venere, però, sembra voler sostenere la vostra vita amorosa, rendendola tranquilla e lieta, ma anche emozionante per voi amici single del segno!

Oroscopo Sagittario, 19 agosto: amore

Amici single del Sagittario, la maggior parte degli influssi positivi di Venere sembrano essere riservati proprio a voi! Sembra, infatti, che nel caso in cui qualcuno facesse già battere forte il vostro cuore, quel rapporto potrebbe evolversi nel modo in cui avete sempre sognato, non tiratevi indietro proprio ora!

Se, invece, non aveste la mente occupata da qualcuno, allora potreste incappare in una qualche bellissima avventura!

Oroscopo Sagittario, 19 agosto: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa non sembrano attendervi delle particolari soddisfazioni, emozioni o novità, cari Sagittario. Non avvertitela come una cosa negativa, perché non vuole neppure dire che la giornata sia brutta ed impegnativa!

Mansioni e compiti non vi daranno alcun pensiero particolare, riuscendo a completarle con la vostra solita determinazione, ma i progetti forse sono un po’ in stasi.

Oroscopo Sagittario, 19 agosto: fortuna

Infine, la fortuna sembra esservi piuttosto lontana nel corso di questo giovedì, carissimi amici del Sagittario. Anche in questo caso non aspettatevi nulla di negativo perché comunque la giornata procederà a gonfie vele, senza fastidi, intoppi o difficoltà!