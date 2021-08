Oroscopo Bilancia, domani 20 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 20 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Venere sarà decisamente positiva per voi nel corso di questo di venerdì, cari amici della Bilancia, unendosi anche a Mercurio e Marte, che seppur si trovino tecnicamente in angolo negativo, sembrano volervi offrire la possibilità di evitare un paio di problemi o fastidi in giornata!

La Luna, però, sarà effettivamente fastidiosa, causandovi un paio di ritardi abbastanza importanti, magari facendovi saltare o perdere degli appuntamenti di lavoro, cercate di tenere bene a mente tutto quello che dovete fare e riuscirete ad evitarlo!

Oroscopo Bilancia, 20 agosto: amore

La giornata amorosa che vi attende sembra essere decisamente ottima, indipendentemente dalla vostra situazione sentimentale!

Voi che da tempo siete impegnati dovreste vivere un generale momento di intesa e stabilità, mentre voi single della Bilancia sembrate essere di fronte ad una scelta importante! Qualcuno, infatti, sembra che provi qualcosa per voi e che sia intenzionato, in questi giorni a farvelo sapere!

Oroscopo Bilancia, 20 agosto: lavoro

Occhio però, perché la giornata che vi attende sul posto di lavoro non sembra essere altrettanto lieta, carissimi amici della Bilancia. A causa dell’opposizione della Luna, infatti, non sembrate essere particolarmente produttivi, ma neppure invogliati ad impegnarvi, con il concreto rischio di rovinare qualcosa.

Attenzione soprattutto ai ritardi, decisamente probabili ma evitabili con un po’ di organizzazione!

Oroscopo Bilancia, 20 agosto: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere particolarmente attenta alle vostre esigenze carissimi amici nati sotto il segno della Bilancia. Come sempre, nulla di cui dobbiate preoccuparvi, ma neppure che possa darvi un qualche tipo di problema.