Oroscopo Pesci, domani 20 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, questa giornata di venerdì sembra essere ancora piuttosto dura e faticosa per voi, ma non preoccupatevi perché agosto è sempre più vicino alla sua conclusione e nei mesi a venire le cose migliorano sempre per voi! Mercurio e Marte continuano ad annebbiarvi la mente, ed un buon modo per voi per uscire dalle difficoltà potrebbe essere chiedere l’aiuto o il supporto di qualcuno che vi sta molto vicino, non abbiate paura a farlo!

Occhio ancora una volta a come vi rivolgete alla vostra dolce metà.

Oroscopo Pesci, 20 agosto: amore

L’amore di per sé non sembra essere così tanto negativo in questo venerdì, ma il vostro umore è il reale problema che potrebbe causarvi dei fastidi o provocare qualche danno.

Cercate solo di pesare e moderare per bene le vostre parole, magari chiedendo proprio al vostro partner di aiutarvi ad uscire da quella bolla di malessere che forse avvertite. Voi single dei Pesci, per ora, coltivate le vostre amicizie.

Oroscopo Pesci, 20 agosto: lavoro

Anche sul lavoro l’umore compromesso potrebbe farvi inciampare in un paio di marcati fastidi con colleghi o superiori. A questo andrà anche ad unirsi una scarsissima lucidità mentale che renderà il vostro procedere incerto e faticoso, carissimi Pesci. Anche qui, cercate solo di evitare i litigi, e cercate il supporto di qualcuno a cui volete bene, tenendo duro presto sarete debitamente ricompensati!

Oroscopo Pesci, 20 agosto: fortuna

La fortuna, forse, un piccolo aiuto sembra volervelo offrire in questo venerdì dopo diversi giorni faticosi ed impegnativi, carissimi nati sotto i Pesci. Non è chiaro cosa o in che ambito, ma starà a voi scoprirlo!