Oroscopo Sagittario, domani 20 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Venere sembra occupare una buonissima posizione nei vostri piani astrali in questo venerdì, carissimi amici del Sagittario, ma lo stesso non vale per Mercurio e Marte, in angoli piuttosto fastidiosi. Loro due, in linea di massima, dovrebbero causarvi al più un paio di fastidi a livello professionale, ma nulla di troppo marcato fortunatamente!

In amore dovreste godere del corretto equilibrio tra seduttività ed emotività, migliorando le cose con la vostra dolce metà, o riuscendo a conoscere qualcuno di nuovo!

Leggi l’oroscopo del 20 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 20 agosto: amore

Ottime, insomma, le prospettive amorose che attendono tutti voi amici del Sagittario, che siate impegnati o cuori solitari!

Le relazioni stabili, infatti, forti di quelle sensualità unita ad una buonissima emotività, dovrebbero riuscire a fare dei buoni passi avanti! Mentre, voi single sembrate avere tutte le carte in regola per riuscire a conquistare qualche nuovo cuore, facendo tornare a battere forte il vostro!

Oroscopo Sagittario, 20 agosto: lavoro

La sfera lavorativa di questa giornata di venerdì, invece, non sembra affatto godere di grandi influssi positivi. Sembra essere l’unica nota negativa della giornata, ma il rischio concreto è quello di far tracollare un progetto decisamente importante a causa di una vostra noncuranza.

Se vi sentite bloccati, non cercate di forzare le cose, ma piuttosto fermatevi un attimo e chiedete aiuto a qualcuno vicino a voi.

Oroscopo Sagittario, 20 agosto: fortuna

La fortuna, invece, qualcosa di piuttosto piccolo sembra volervelo regalare, carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario. Certo non sarà l’occasione per svoltare la vostra vita, ma anche le cose più piccole possono essere molto gratificanti!