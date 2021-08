Oroscopo Leone, domani 21 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 21 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Forse la Luna nel corso di questa giornata di sabato potrebbe assumere una posizione leggermente scomoda nei vostri confronti, carissimi amici del Leone. In generale, il rischio che correrete sarà di tardare a qualche appuntamento importante, magari finendo per rimandarlo o per perdere un’occasione.

Oppure, ancora, potrebbe accentuare leggermente la vostra superficialità, facendovi fare molte cose, ma tutte sommariamente. State ancora leggermente attenti alle spese, perché Mercurio e Marte sembrano essere dispettosi.

Leggi l’oroscopo del 21 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Leone, 21 agosto: amore

Voi carissimi amici single del Leone sembrate godere di un’ottima serie di influssi amorosi nel corso di questo sabato, che accentueranno notevolmente le vostre possibilità di conquista!

Cercate di non stare fermi, fate tutto il possibile per conquistare quella persona che da tempo vi fa battere il cuore, il cielo è dalla vostra parte e non dovreste perdere questa occasione! Giornata tranquilla per voi amici impegnati stabilmente!

Oroscopo Leone, 21 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro potrebbero, però, attendervi la maggior parte di quegli influssi fastidiosi che caratterizzano questo vostro sabato, cari Leone. Innanzitutto, nel caso fosse possibile, evitate il lavoro e dedicatevi all’amore o agli amici di una vita, ma se non fosse possibile, allora, cercate di passare il più inosservati possibili, limitandovi a fare poche cose bene, piuttosto che tante, ma fatte male.

Oroscopo Leone, 21 agosto: fortuna

La fortuna vi ha accompagnato per parecchi giorni nell’ultimo periodo e in questo sabato sembra avervi voltato un po’ le spalle, cari amici nati sotto il segno del Leone. Lasciate solamente perdere, d’altronde questo momento è ottimo per voi, anche senza fortuna!