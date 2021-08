Oroscopo Sagittario, domani 21 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Occhio alla posizione della Luna nella vostra giornata di sabato, carissimi amici del Sagittario, perché sembra indicare che potreste incappare in una qualche spesa imprevista. In ogni caso, però, grazie al buon supporto di Venere e all’imminente arrivo di Giove dovreste poter trascorrere una giornata tranquilla e serena, caratterizzata da un importante evento fortunato!

Per voi single, questo evento, potrebbe tradursi in un invito ad uscire, magari da parte di un vostro insospettabile amico di sempre, ma che in fin dei conti dovrebbe stuzzicarvi!

Oroscopo Sagittario, 21 agosto: amore

Cari amici single del Sagittario, insomma, cercate di sfruttare questa bellissima occasione che gli astri sembrano offrirvi nel corso di sabato!

Se l’invito non arrivasse, però, e qualcuno vi piacesse veramente, allora non siate timidi e avanzatelo voi quell’invito, che spesso le cose migliori nascono quando e dove nessuno se le aspetta! Tutto tranquillo e sereno anche per voi amici impegnati stabilmente!

Oroscopo Sagittario, 21 agosto: lavoro

Occhio alla giornata lavorativa di sabato, e se vi fosse possibile magari evitatela direttamente cari amici del Sagittario. Le energie di cui godete sembrano essere veramente poche, mentre Marte e Mercurio sembrano anche voler alimentare un certo fastidioso senso di insoddisfazione e malessere, sia mentali che fisici.

La mente non è molto lucida, magari limitatevi proprio solo alle cose indispensabili e fondamentali.

Oroscopo Sagittario, 21 agosto: fortuna

Benino, infine, per la fortuna nel corso di questa giornata di sabato che sembra essere veramente ottima, carissimi nati sotto il segno del Sagittario! Non si capisce cos’abbia in serbo per voi, non vi resta che scoprirlo!