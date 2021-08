Oroscopo Leone, domani 22 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, nel corso di questa domenica sarete interessato da una rapida e particolare serie di transiti astrali positivi! Sembrate, in particolare, essere interessati dal ritorno di una vecchia fiamma nella vostra vita, anche nel caso siate impegnati stabilmente da tempo. Starà solo a voi decidere cosa farne di questo ritorno, se dare una seconda possibilità oppure semplicemente viverla come un’amicizia.

Forse dovrete dedicare un pochino di tempo ad una questione lavorativa, soprattutto se foste imprenditori.

Oroscopo Leone, 22 agosto: amore

Amici single del Leone, in questa solare e calda domenica di agosto gli astri sembrano volervi proporre il ritorno di una vostra vecchia fiamma!

Sta solamente a voi decidere se sia il caso di dare una seconda possibilità al destino, ma tenete presente che gli astri promettono una bellissima relazione al vostro orizzonte più prossimo, potrebbe essere proprio questa! Chi di voi è, invece, impegnato non dovrebbe attraversare problemi, sfide o complicazioni!

Oroscopo Leone, 22 agosto: lavoro

Forse, cari Leone, in questa domenica potreste dover dedicare parte del vostro tempo libero alla risoluzione di una qualche questione sorta in ufficio, pur non essendo voi presenti fisicamente lì. Questo, in particolar modo, se occupate una posizione di comando, oppure nel caso siate liberi professionisti o imprenditori autonomi.

Usate tutta la vostra intelligenza per risolverla velocemente e tornare a pensare al divertimento!

Oroscopo Leone, 22 agosto: fortuna

L’influsso della fortuna nella vostra giornata, cari Leone, sembra essere piuttosto limitato, ma non dovreste preoccuparvene! Nel caso siate single, vi spingerà verso quella vecchia fiamma, altrimenti vi garantirà un buon senso di soddisfazione, ma nulla più!