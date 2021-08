Oroscopo Leone, domani 23 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 23 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, il vostro sembra essere un lunedì diviso in due parti, tra mattinata e pomeriggio. Il particolare, la giornata inizierà molto bene, garantendovi tranquillità e serenità in ogni aspetto della vostra vita, e consentendovi un contatto più profondo con il partner. Sul lavoro avrete una gran voglia di impegnarvi, ma con le prime ore del pomeriggio tutto sarà leggermente più travagliato, rendendovi poco produttivi e attenti a quello che fate, e facendovi incappare in un paio di fastidiosi problemi.

Oroscopo Leone, 23 agosto: amore

In amore, cari Leone, la mattinata di lunedì sarà veramente strepitosa, segnata da una buonissima dote comunicativa che vi permetterà la risoluzione di un qualche vecchio problema che avete dovuto affrontare in passato.

In serata, poi, dovreste sperimentare una buona unione erotica e sessuale! Nulla, però, sembra attendere voi single in questa giornata, troppo impegnati a schivare i problemi che gli astri vi presentano.

Oroscopo Leone, 23 agosto: lavoro

Sul posto di lavoro, similmente all’amore, dovreste poter iniziare la giornata di lunedì con una notevole intraprendenza, ritagliandovi anche delle ottime possibilità per qualche guadagno extra, chiudendo un accordo piuttosto vantaggioso! Occhio, però, alle prime ore del pomeriggio, in cui comincerete ad incappare in qualche problema, che riuscirete a superare con un po’ di impegno, sentendovi soddisfatti!

Oroscopo Leone, 23 agosto: fortuna

La fortuna, però, non sembra voler essere particolarmente presente nella vostra giornata di lunedì, cari amici nati sotto il Leone. Non preoccupatevene e non pensateci neanche, non vi servirà ad un granché!