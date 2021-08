Oroscopo Scorpione, domani 23 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 23 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari amici dello Scorpione, la vostra giornata di lunedì sembra configurarsi come abbastanza lieta e serena, seppur la sfera lavorativa non sia particolarmente favorita. Potreste, infatti, essere colti da un leggero senso di insoddisfazione personale per le mete raggiunte sul lavoro, che potrebbe notevolmente intaccare la vostra produttività, ma nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente.

Piuttosto, state attenti a tenere a bada la vostra vena polemica, accentuata dai transiti astrali, sia sul lavoro che nella vita privata, il rischio è quello di indisporre qualcuno che potrebbe sollevare alcune spinose questioni.

Oroscopo Scorpione, 23 agosto: amore

Molto bene per quanto riguarda le relazioni stabili di vecchia data!

Un nuovo livello di unione dovrebbe legarvi alla vostra dolce metà, permettendovi di sperimentare una buonissima armonia, specialmente se nell’ultimo periodo aveste tentennato leggermente. Buone anche le opportunità per voi single dello Scorpione, basterà provare a buttarsi in un paio di contesti e ambienti nuovi per trovare il soggetto della vostra ricerca.

Oroscopo Scorpione, 23 agosto: lavoro

Sotto il piano lavorativo potreste essere colti da un leggero senso di sconforto e insoddisfazione per quello che fate. Cercate di tirare un bel respiro e rimboccarvi le maniche per giungere a fine giornata senza ripercussioni negative, soprattutto tenendo a bada la vostra spiccata vena polemica.

Una volta tornati a casa potrete provare a sfogare le frustrazioni con qualcuno della vostra cerchia più stretta e che sicuramente avrà qualche buon consiglio in serbo per voi!

Oroscopo Scorpione, 23 agosto: fortuna

Non sembra possibile escludere neppure un po’ di influsso da parte della fortuna, particolarmente utile per mantenere la calma sul posto di lavoro! Continuate, però, ad evitare comunque le spese folli e gli investimenti non programmati e valutati a dovere, cari amici nati sotto lo Scorpione.