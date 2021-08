Alberto e Charlène di Monaco, il video dei figli per far fronte alle voci sul loro divorzio: l’indiscrezione

Gossip

Charlène e Alberto di Monaco continuato a essere al centro del gossip per le voci sulla crisi di coppia. Mentre si teme che i reali siano prossimi al divorzio, sui social appare un video in onore dei loro figli.

I sudditi del Principato di Monaco e i fan della casa reale tengono da giorni il fiato sospeso. Il Principe Alberto e la Principessa Charlène vivono ormai da mesi separati. L’ex nuotatrice è bloccata in Sudafrica, dove ha contratto una grave infezione, mentre suo marito è rimasto in Europa, con i loro figli. Pochi giorni fa sono emerse voci sempre più insistenti sul presunto divorzio della coppia, ma in queste ore un post apparso sui social sembra voler smentire ogni insinuazione.

Charlène in Sudafrica, Alberto a Monaco: la coppia vive separata

Da maggio la Principessa Charlène manca dal Principato di Monaco.

La moglie del Principe Alberto si era recata nel suo Paese d’origine per assistere a un progetto organizzato da associazioni locali, ma è stata colpita da una grave infezione a orecchie, naso e gola. L’ex nuotatrice è stata sottoposta a ben 3 operazioni e la terza, avvenuta pochi giorni fa, è durata 4 ore.

Una settimana fa, Alberto aveva annunciato la sua intenzione di recarsi in Sudafrica con i figli Jacques e Gabriella per fare visita alla moglie. Negli ultimi giorni però, fonti vicinissime alla famiglia reale hanno parlato addirittura di una crisi di coppia irreparabile. Alberto e Charlène potrebbero presto divorziare, o almeno questo è quanto sostiene Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly.

Il video della famiglia reale di Monaco: il gesto contro le dicerie

Se da giorni ormai sulla casa reale monegasca è calato un velo di mistero, sui social si cerca di portare un po’ di luce sulla famigliola al centro del gossip. Sull’account Instagram del Palazzo di Monaco è apparso un video avente come protagonisti i figli della coppia Jacques e Gabrielle, accompagnato da un messaggio attribuito proprio a Charlène e Alberto. Sulla pagina social sono stati raccolti i momenti più importanti dei 10 anni di matrimonio della coppia, divisi in 10 filmati.

Quello pubblicato in questi giorni è il nono capitolo della “saga”.

“Il principe Alberto II e la Principessa Charléne vegliano sui primi passi dei loro bambini sula vita ufficiale, strettamente associato alla storia e alle tradizioni di Monaco” si legge nella nota. “Il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella partecipano ogni anno alle festività di cavagnetù, al pic-nic di rientro, al falò di Santa Devota” continua il messaggio.

Nel testo sono riassunte le occasioni di festa più importanti del Principato.

“Il Marchese di Baux e la Contessa di Carladès, che oggi hanno 6 anni– continua la nota- scoprono, teneramente guidati dai loro genitori, i grandi appuntamenti che scandiscono il calendario ufficiale”.

Il ruolo dei figli di Charlène e Alberto di Monaco

I gemelli Jacques e Gabriella sono ancora molto giovani, eppure hanno già compiti assai importanti. Come si legge nel messaggio condiviso sui social infatti, i bambini conoscono i legami fra i monegaschi e la famiglia reale che rappresentano. “Il 19 novembre 2020, si sono, per la prima volta, uniti alle cerimonie della Festa Nazionale organizzate nella Corte d’Onore della residenza dei Grimaldi” si apprende al termine del messaggio.

Charlène e Alberto di Monaco, i figli e la crisi di coppia: è mistero

Nelle immagini scelte per montare il video in onore dei gemellini di casa Grimaldi, i bambini appaiono felici al fianco dei loro genitori. Biondissimi e con gli occhi chiari, i giovani reali assomigliano molto alla principessa Charlène. Nel filmato sono raccolti momenti che li ritraggono neonati, così come immagini in cui appaiono ormai cresciuti. Come è noto, Jacques e Gabrielle hanno vissuto gli ultimi mesi lontani dalla loro mamma. Il Principe Alberto ha annunciato l’intenzione di recarsi in visita da lei con i bambini, ma non sembrerebbe essere ancora stata comunicata la data ufficiale della loro partenza.

In un momento in cui le voci sulla crisi fra Charlène e Alberto si stanno facendo sempre più intense, queste immagini potrebbero apparire come un tentativo di mettere a tacere i sospetti. I sudditi temono davvero che la storia fra i regnanti possa essere giunta a un capolinea. Forse queste immagini contribuiranno a calmare gli animi o forse invece alimenteranno ancor più la nostalgia per i momenti di dichiarata serenità.

Nel frattempo, si attendono novità sulle condizioni di salute di Charlène, che continua a vivere in Sudafrica lontana da tutti.