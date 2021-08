Oroscopo Sagittario, domani 25 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, il cielo sopra alla vostra testa in questo mercoledì continua a sembrare decisamente negativo, soprattutto a causa della Luna che avrà una marcata influenza nella vostra vita lavorativa. Nervosismo, agitazione e stress saranno ancora decisamente importanti ed influenti nei vostri vari rapporti, ovviamente però solo nel caso in cui non riusciste a tenerli efficientemente a bada.

Una generale confusione potrebbe farvi incappare in alcuni errori, non abbiate timore a chiedere aiuto a chi vi circonda.

Oroscopo Sagittario, 25 agosto: amore

La giornata amorosa, nonostante quella brutta serie di pianeti che vi remano contro, dovrebbe scorrere veramente nel migliore dei modi, cari amici del Sagittario!

Specialmente nel caso in cui siate già stabilmente impegnati, la vostra dolce metà potrebbe costituire il migliore aiuto per andare oltre a sfide e difficoltà che il quotidiano vi pone davanti! Amici single, voi continuate a lasciare perdere che per ora tutto sembra ancora troppo complicato.

Oroscopo Sagittario, 25 agosto: lavoro

Decisamente faticosa e travagliata la sfera lavorativa di questo mercoledì, amici del Sagittario. Il nervosismo e l’agitazione non vi permettono di essere lucidi e pronti a fronteggiare gli imprevisti, causandovi anche una generale confusione decisamente marcata.

Se in alcuni momenti vi sentiste incerti e indecisi, rivolgetevi a qualche collega di cui vi fidate, per chiedere un consiglio che potrebbe esservi fondamentale!

Oroscopo Sagittario, 25 agosto: fortuna

La fortuna, in questo contesto di mercoledì piuttosto faticoso ed impegnativo, non sembra potervi aiutare carissimi nati sotto al segno del Sagittario. Non fatene un problema, ma non pensateci neppure per non rischiare di alimentare quell’agitazione già pressante.