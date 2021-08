Oroscopo Acquario, domani 26 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Occhio alla stanchezza nel corso di questo giovedì, cari Acquario, perché sembra essere decisamente marcata, e non sembrate potervene liberare facilmente a causa dell’opposizione di Marte. Nel frattempo, inoltre, Mercurio sembra rendervi la mente poco agile e lucida, con notevoli ripercussioni in ambito lavorativo.

In questo campo non sarà semplice andare avanti per voi, magari lasciate perdere le nuove idee ed i progetti impegnativi. Anche in amore le cose non procedono così serenamente, occhio.

Leggi l’oroscopo del 26 agosto per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 26 agosto: amore

State particolarmente attenti alla vostra relazione stabile perché potreste incappare in degli importanti fastidi, cari amici dell’Acquario.

Con questo cielo, infatti, non sarà semplice provare serenità del rapporto con la vostra dolce metà, ma cercate di non creare litigi o di non farne un problema al partner, perché già a partire da venerdì le cose dovrebbero procedere con maggiore tranquillità.

Oroscopo Acquario, 26 agosto: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la vita lavorativa sembrate poter essere soggetti a quella fastidiosa sensazione di stanchezza. Una buona idea, magari, potrebbe essere quella di limitare un po’ le vostre attività, dedicandovi alle cose fondamentali, aspettando di recuperare un pochino. In serata cercate di andare a dormire presto, anche se le cose dovrebbero andare meglio solo a partire da venerdì carissimi amici dell’Acquario.

Oroscopo Acquario, 26 agosto: fortuna

In questo contesto pensare alla fortuna potrebbe rivelarsi esclusivamente controproducente, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario. Voi andate semplicemente avanti sulla vostra strada e cercate di evitare i colpi avversi degli astri.