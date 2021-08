Oroscopo Gemelli, domani 28 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 28 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Gemelli

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, nel corso di questo sabato sembrate essere interessati da alcuni transiti in contrasto tra loro. Da una parte, la Luna che sembra voler mantenere un influsso piuttosto buono nei vostri confronti, ma dall’altra ci sarà Venere, decisamente negativa. In linea di massima, però, dovreste sentirvi leggermente più audaci nella sfera amorosa, ma nel caso siate impegnati alcuni problemi potrebbero continuare ad infastidirvi.

Il lavoro procederà in maniera piuttosto piatta e monotona, ma attenzione alle spese che decidete di fare.

Oroscopo Gemelli, 28 agosto: amore

In amore, carissimi amici dei Gemelli, sembrate poter contare su di una giornata piuttosto positiva e tranquilla!

Voi che siete impegnati da tempo forse dovrete prestare ancora un po’ di attenzione alle questioni che da tempo vi interessano, ma il clima generale è sereno! Chi di voi è single, invece, sembra poter incappare in una bella conoscenza, ma senza che questa possa diventare una relazione stabile.

Oroscopo Gemelli, 28 agosto: lavoro

La giornata lavorativa che vi aspetta questo sabato, cari Gemelli, sembra essere leggermente monotona, ma pur sempre produttiva! Riuscirete, quasi senza difficoltà, a completare tutte le cose impellenti e necessarie della giornata. I progetti non sembrano voler progredire, ma se attenderete lunedì allora qualcosa in più riuscirete certamente a farlo, soprattutto dopo il riposo domenicale!

Oroscopo Gemelli, 28 agosto: fortuna

La fortuna sembra avere in serbo qualcosa di carino per voi nel corso di questo sabato, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli! Forse una notizia, forse una piccola sorpresa o ancora un qualche tipo di gratificazione, non è chiaro ma starà a voi scoprirlo ed esserne gratificati!