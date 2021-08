Oroscopo Scorpione, domani 28 agosto: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 28 agosto 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 agosto? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, il cielo che si aprirà sopra alla vostra testa questo sabato sembra essere abbastanza sereno, anche se la Luna occupa una posizione leggermente dissonante. In linea di massima, il luminare notturno dovrebbe al più togliervi un po’ di energie, riducendo anche la vostra intraprendenza, ma nulla di eccessivamente influente per fortuna!

Qualche piccola difficoltà sul lavoro sembra potervi attendere, soprattutto negli scambi che intrattenete con i vostri colleghi. Un gran numero di nuove responsabilità vi investiranno, e non sempre questo è un aspetto positivo.

Oroscopo Scorpione, 28 agosto: amore

Cari Scorpione impegnati in una relazione stabile e duratura, questo sabato sembra esservi piuttosto sorridente!

Non dovreste incontrare problemi, ma neppure grandi possibilità per fare qualche passo avanti, ma verranno sicuramente giorni più favorevoli anche per questo. Forse potreste avvertire qualche difficoltà ad esprimervi liberamente con la vostra dolce metà su quello che provate, ma fermandovi un attimo e facendo un bel respiro profondo potrete aprirvi senza problemi!

Oroscopo Scorpione, 28 agosto: lavoro

Il lavoro dovrebbe procedere nella classica noia e monotonia, senza che possiate avere l’opportunità per brillare veramente.

Continuate a darvi da fare, presto tutto prenderà strade diverse e inaspettate! Occhio, però, alle responsabilità, seppur accettare un nuovo progetto potrebbe essere positivo, se doveste trovarvi ricoperti di nuove impellenze, problemi e mansioni, allora potrebbe essere solo controproducente.

Oroscopo Scorpione, 28 agosto: fortuna

Buono l’influsso che la fortuna vuole avere nel vostro sabato, seppur piuttosto limitato, cari amici dello Scorpione. Forse una bella notizia da parte di un famigliare o di un amico di sempre potrebbe stupirvi, ma non aspettatevi nulla di più.