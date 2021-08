Gossip

Curioso siparietto quello andato in scena tra Belen Rodriguez ed uno dei suoi più critici fan, il figlio Santiago. Già protagonista di altri momenti social della showgirl argentina, in questo caso il primogenito ha “sbottato” contro la quantità di foto che la celebre madre sarebbe solita farsi giorno dopo giorno.

Belen criticata dal figlio Santiago per le foto: il video Instagram

Tutto è stato ripreso in un video postato dalla stessa Belen Rodriguez: in un momento di relax, ha iniziato a filmarsi e ha provato a coinvolgere il figlio Santiago, avuto dal matrimonio con il ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Le cose però non sono andate esattamente lisce. Il giovanissimo, infatti, ha esordito dicendo: “Ti fai 3.000 foto al giorno!”. Belen a quel punto ha provato a negare: “Non è vero“, la si sente dire, ma Santiago non ha mollato la presa.

Il giovanissimo ma attento conoscitore delle abitudini quotidiane della celebre showgirl argentina ha portato alcune “prove empiriche” a sostegno della sua tesi: “Ho contato 300 foto in 20 minuti. Ancora, nel 2021…“. Belen a quel punto non può fare altro che ridere, messa in scacco dal figlio più grande.

Il video di Belen Rodriguez col figlio Santiago: Fonte: storie Instagram

Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino protagonista sui social

Come detto, non è la prima volta che Santiago si prende la scena rispetto alla madre Belen Rodriguez.

Recentemente, ha commosso i fan della modella e showgirl il momento del primo incontro tra il primogenito e la figlia neonata Luna Marì, avuta da Belen assieme ad Antonino Spinalbese. La stessa bambina è protagonista delle nuove storie Instagram, anche se non sempre ha suscitato reazioni positive: poche settimane fa Belen è stata criticata per una foto in cui Luna Marì dorme in una posizione ritenuta pericolosissima.

Belen, dal canto suo, ha dimostrato spesso di rispondere per le rime agli haters sui suoi profili social. Poco tempo fa aveva definito “gente frustrata” chi le faceva notare che starebbe invecchiando. “Come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi. Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo” ha spiegato la showgirl. Chissà quale sarebbe la sua reazione se a dirglielo fosse il figlio Santiago…