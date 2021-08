Bonus 2021, l’elenco completo delle agevolazioni e dei voucher in scadenza quest’anno

Economia

Tutti i principali bonus del 2021 con le scadenze e i requisiti per ottenerli. Alcuni non hanno limiti di reddito

Il 2021 ha visto l’istituzione di diversi bonus, alcuni dei quali accessibili anche senza limiti di reddito. Per molti di questi si avvicina il termine ultimo entro il quale richiederli, mentre altri resteranno a disposizione ancora fino a dicembre 2021. Ecco l’elenco dei principali bonus.

Bonus vacanze, tutto quello che c’è da sapere

Il bonus vacanze potrà essere speso fino al 31 dicembre 2021, dunque sarà disponibile ancora per pochi mesi. Questo bonus ha un valore compreso tra i 150€ e i 500€ a seconda del nucleo familiare del richiedente ed è spendibile per soggiorni in alberghi, villaggi turistici, campeggi, bed & breakfast o agriturismi in Italia.

La prenotazione può essere diretta oppure avvenire tramite tour operator o agenzia di viaggi.

Il bonus vacanze può essere richiesto, tramite App IO, solo da nuclei familiari con Isee fino a 40.000€. Si può utilizzare una sola volta e permette di ottenere uno sconto immediato dell’80% sul costo della vacanza, mentre il restante 20% viene recuperato sotto forma di credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Bonus terme, tutti i dettagli

Per fine ottobre è atteso il bonus terme, che consentirà un rimborso del 100% (fino a un massimo di 200€) del costo.

Non richiederà limiti reddituali, dunque non sarà necessario presentare l’Isee per ottenerlo. Questo bonus avrà validità 60 giorni dalla richiesta di prenotazione ed è rivolto ai cittadini italiani maggiorenni, i quali potranno effettuare la prenotazione presso centri termali aderenti all’iniziativa.

Bonus affitti, fino a quando c’è tempo

Entro il 6 settembre, i locatori di immobili che hanno applicato uno sconto sull’importo degli affitti potranno richiedere il bonus affitti. La domanda va presentata tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate e consente l’accesso ai contributi a fondo perduto stanziati dal Governo.

Il contributo erogato sarà pari al 50% dell’importo scontato e non potrà superare i 1.200€.

Bonus rottamazione tv e bonus decoder: sono cumulabili

Dal 23 agosto è possibile richiedere il bonus rottamazione tv e il bonus tv e decoder, cumulabili con alcune condizioni. Il bonus tv non ha limiti di Isee e offre uno sconto del 20% (per massimo 100€) su costo di un nuovo televisore, a patto di rottamare il vecchio dispositivo. Il bonus decoder invece consiste in uno sconto di 30€ per l’acquisto di un televisore o un decoder nuovo, con un limite Isee di 20.000€.

Bonus cultura, l’ultimo giorno per richiederlo

Il 31 agosto è invece il termine ultimo per richiedere il bonus cultura riservato ai ragazzi nati nel 2002. Si tratta di un voucher di 500€ da investire in cultura tra libri, concerti, cinema, eventi culturali e altro. Si può richiedere accedendo tramite SPID alla piattaforma 18app.

Bonus acqua potabile, i dettagli da conoscere

Dal 1° febbraio 2022 si potrà richiedere il bonus acqua potabile per acquisti e installazioni di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare nell’acqua potabile, effettuati a partire da dicembre 2021.

Consisterà in un credito d’imposta pari al 50% del costo sostenuto. È previsto per tutti e avrà come importo massimo per le persone fisiche 1.000€, mentre sarà di 5.000€ per le altre categorie.