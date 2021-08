Gianni Morandi, la prima esibizione dopo l’intervento. L’immagine dal palco commuove i fan: “Che emozione”

TV e Spettacolo

Qualche mese fa, Gianni Morandi ha destato grande preoccupazione nei suoi fan. A marzo il cantante ha infatti avuto un incidente mentre lavorava sulle sue terre nel bolognese e nonostante le sue condizioni siano migliorate da allora fa i conti con una brutta ustione alla mano. In queste settimane la sua voce è tornata a allietare le giornate estive degli italiani con il tormentone “L’Allegria” e ora per lui è giunto il momento del ritorno in scena. Con grande emozione, Gianni ha annunciato che fra poche ore potrà nuovamente cantare di fronte al suo amato pubblico, all’Arena di Verona.

Gianni Morandi all’Arena di Verona: emozione per il primo concerto dopo la pandemia e l’incidente

Per Gianni Morandi la prima parte del 2021 è stata un susseguirsi di emozioni altalenanti.

A marzo, il cantante ha vissuto momenti tragici cadendo su alcune sterpaglie che stava bruciando nei suoi terreni nel bolognese. In seguito all’incidente, Gianni aveva rivelato di aver riportato ustioni su circa il “15% del corpo”. Le fiamme che hanno colpito gli arti del cantante hanno lasciato gravi lesioni alle mani e tutt’oggi la mano destra non avrebbe ancora recuperato la piena funzionalità. Morandi non si perde d’animo però.

Due mesi fa, lui e il collega Jovanotti hanno sorpreso i fan con il singolo L’Allegria, diventato in breve tempo uno dei tormentoni di quest’estate. Proprio cantando questa canzone, fra poche ore il cantante tornerà a esibirsi di fronte al suo amato pubblico, dopo più di un anno di stop totale. Oltre all’incidente, anche al pandemia da Coronavirus ha obbligato Gianni a restare lontano dalle esibizioni live.

“Stasera Arena di Verona che emozione poter cantare finalmente davanti a migliaia di persone…“ ha commentato Gianni Morandi in queste ore su Instagram. Il cantante ha condiviso un’immagine scattata direttamente sul palco dello storico teatro a cielo aperto, avendo cura di segnalare come sempre l’autrice della fotografia.

“Foto di Anna” ha infatti scritto dolcemente, attribuendo alla sua amata moglie lo scatto. Nella fotografia Morandi appare in gran forma, anche se si nota che la sua mano destra è ancora avvolta in un particolare guanto protettivo. Il post è stato accolto con entusiasmo dai fan che hanno commentato felici e hanno lasciato numerosi like.

Gianni Morandi canta all’Arena di Verona: chi salirà sul palco con lui

In queste ore, fra le storie Instagram di Gianni Morandi sono apparsi due scatti che lo ritraggono in compagnia di alcuni dei personaggi noti che saliranno con lui sul palco dell’Arena di Verona.

Il cantante ha pubblicato un’immagine in cui posa al fianco di Alessandra Amoroso, da lui chiamata “la mia nipotina extra”. Pochi istanti fa, Gianni ha inoltre condiviso una fotografia scattata probabilmente durante il pranzo, in cui siede al fianco di Massimo Giletti, che brinda con lui sollevando un bicchiere di vino nero.

Gianni Morandi pubblica alcune storie Instagram in compagnia di Alessandra Amoroso e Massimo Giletti

Fonte: Instagram

L’evento a cui Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e Massimo Giletti prenderanno parte è l’RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021 e verrà mandato in onda in diretta su SKY UNO e TV8 a partire dalle 20.30.

A condurre la serata ci saranno Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola di Benedetto. Al termine delle esibizioni verrà eletto il “tormentone dell’estate 2021”, titolo che Gianni spera di poter conquistare con la sua L’Allegria. Oltre al cantante bolognese ci saranno anche molti altri artisti. Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti parteciperanno con la loro Mille. Marco Mengoni porterà la sua Ma stasera.

Colpaesce e Dimartino appariranno al fianco di Ornella Vanoni con Toy Boy.

Fra gli altri ci saranno ancora: Ana Mena, Anitta, Alvaro Soler, Annalisa, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash & Baby K, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Francesca Michielin, Fred De Palma, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La Rappresentante Di Lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Michele Bravi, Molly Hammer, Noemi, Rocco Hunt, Samuel, Sangiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie And The Giants, Sottotono, Takagi & Ketra, Tecla Feat. Alfa E The Kolors.