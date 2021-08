Oroscopo Bilancia, domani 1 settembre: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 1 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

L’opposizione della Luna a cui dovrete far fronte in questo mercoledì sembra voler rendere il vostro procedere piuttosto incerto, causandovi un notevole senso di infelicità nel corso delle prime ore della giornata. Le cose tenderanno poi a migliorare in maniera piuttosto marcata con il procedere delle ore, permettendovi di trascorrere una felice serata!

In amore però avrete Venere e Marte opposti che ridurranno a zero le vostre possibilità di incontro nel caso siate single, ma miglioreranno leggermente le cose per voi impegnati!

Oroscopo Bilancia, 1 settembre: amore

Dunque, cari amici della Bilancia impegnati stabilmente, questo sembra essere un mercoledì per voi! Soprattutto nel caso in cui abbiate ancora qualche fastidiosa questione aperta con la vostra dolce metà, questa è un’ottima giornata per esprimere liberamente come vi sentite, trovando una buona soluzione dal dialogo con il partner!

Single del segno, cercate di lasciare perdere la ricerca dell’amore.

Oroscopo Bilancia, 1 settembre: lavoro

La giornata lavorativa che vi attende alle porte di mercoledì sembra essere decisamente buona, carissimi amici della Bilancia, seppur voi potreste sentirvi troppo stanchi ed affaticati. Ecco, dunque, che diventa importante non darsi troppo da fare, stancandovi ulteriormente, ma senza ottenere nulla di tangibile o concreto dagli sforzi.

Qualche gratificazione sembra, comunque, potervi rasserenare l’umore!

Oroscopo Bilancia, 1 settembre: fortuna

Carissimi Bilancia, infine, in questa giornata di mercoledì dovreste cercare di non dare troppo peso ai possibili influssi della fortuna, che risulta esservi piuttosto distante. Andate avanti che la giornata comunque procede bene!