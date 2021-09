Barbara d’Urso svela tutte le novità della prossima stagione di Pomeriggio 5: più cronaca, meno trash

Programmi TV

Dopo il (pare temporaneo) abbandono della prima serata, a Barbara d'Urso non resta altro che prepararsi alla prossima stagione di Pomeriggio 5. Ecco come sarà lo show più ricco di cronaca e meno trash

Lo show pomeridiano di Barbara d’Urso è pronto a ripartire, lunedì 6 settembre, dopo aver subito un restyling degno di nota. I vertici Mediaset lo avevano promesso ed ora arriva la conferma anche da parte della conduttrice. Vediamo cosa cambierà.

Il restyling di Pomeriggio 5

Dopo la revisione dei palinsesti, abbiamo assistito alla clamorosa cancellazione definitiva di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, sostituiti da Verissimo e dal nuovo programma condotto da Anna Tatangelo Scene da un matrimonio.

Come anticipato dallo stesso Piersilvio Berlusconi, lo show pomeridiano – ultimo baluardo televisivo dell’ex conduttrice di punta di Canale 5 – subirà diverse variazioni.

In un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, Barbara d’Urso ha raccontato tutti i cambiamenti che caratterizzeranno la nuova stagione del suo Pomeriggio 5. Il programma, che il 1º settembre compierà 13 anni, andò in onda per la prima volta nel 2008. Da allora, racconta la conduttrice: “Non ha mai smesso di evolversi”. Questa volta però si tratta di una vera e propria rivoluzione, in linea con i diktat dei vertici Mediaset: più spazio alla cronaca, meno gossip e starlette.

La nuova stagione di Pomeriggio 5: “Novità molto d’impatto”

Nel corso dell’intervista Barbara d’Urso ha raccontato con entusiasmo tutte le novità che caratterizzeranno la nuova stagione di Pomeriggio 5: “Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova.”

Ma soprattutto: “Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità.

Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie.”

Il futuro di Barbara d’Urso in tv

Sebbene ad oggi Pomeriggio 5 sia l’unico impegno televisivo della conduttrice 64enne, all’orizzonte ci sarebbero delle novità. Dopo il ridimensionamento della deriva trash che avevano preso i suo programmi, Canale 5 starebbe comunque pensando di affidarle un nuovo programma in prime time.

Senza sbottonarsi troppo, Barbara d’Urso ha comunque dichiarato: “Si sta ragionando su un format di intrattenimento in prima serata su Canale 5 ma al momento non posso dire di più.” Dovremmo dunque attendere ancora qualche tempo per capire se si tratterà davvero del revival de La Talpa oppure di uno show inedito.