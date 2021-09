Oroscopo Sagittario, domani 2 settembre: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 2 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Nel corso di questo giovedì voi amici del Sagittario sarete spinti ad affrontare una qualche ingente spesa, oppure ad affrontare una problematica famigliare. Tuttavia, non si tratta di nulla di grave, non preoccupatevi, perché a causarlo sarà la Luna, il cui transito è piuttosto rapido e dovrebbe andarsene prima del pomeriggio!

Dalla vostra parte, invece, ci saranno Venere e Mercurio, che vi rendono ottimisti e fiduciosi, in voi stessi, nelle vostre capacità ma anche negli altri! Cercate solo di riposare un po’.

Leggi l’oroscopo del 2 settembre per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 2 settembre: amore

La giornata amorosa che vi attende giovedì sembra essere decisamente serena e tranquilla, carissimi amici del Sagittario!

In generale, con la vostra dolce metà tutto dovrebbe procedere benissimo, purché però stiate attenti a non farvi trasportare da quel pressante nervosismo che potreste provare. Voi single, in serata, sembrate poter andare incontro a qualche importante novità, forse però solamente un’avventura!

Oroscopo Sagittario, 2 settembre: lavoro

La sfera lavorativa, invece, amici del Sagittario, sembra volervi spingere a prestare una leggera attenzione in più a cosa fate e a come lo fate.

Seppur, infatti, tutto dovrebbe procedere serenamente, sembrate anche poter facilmente incappare in un qualche tipo di fastidio o problema, probabilmente a causa di quelle brutte ripercussioni umorali dovute ai transiti della giornata. Nulla di grave, però!

Oroscopo Sagittario, 2 settembre: fortuna

Infine, la fortuna sembra poter giocare un ruolo importante nella vostra giornata di giovedì, amici nati sotto al segno del Sagittario! Sembra volervi, infatti, donare qualcosa di concreto, che potrebbe cambiare in meglio il vostro umore!