Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ai ferri corti ancor prima di iniziare l’avventura di Amici

Raimondo Todaro sta per iniziare la sua nuova avventura ad Amici, o almeno sembrerebbe così anche se manca l’ufficilità. Un nuovo inizio dopo il burrascoso addio a Ballando con le Stelle e Milly Carlucci, che ha infuocato il gossip estivo. Lasciatosi alle spalle l’addio al programma che ha lanciato la sua carriera, Raimondo Todaro pare essere già in tensione con la sua antagonista: la regina assoluta di Amici, Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ai ferri corti

Alessandra Celentano ha stuzzicato il nuovo presunto professore di ballo con un tweet: “Ho letto quest’estate – in rirefimento ad un’intervista rilasciata da Todaro a Oggi, nella quale lasciava intendere la prossima avventura televisiva del ballerino- l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi.

Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore, perché “la danza è una” e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?“

Ho letto quest'estate l'intervista di @Raimondo_Todaro su @OGGI_online. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché "la danza è una" e forse lo capirebbe 😀 Maria perché non prenderlo? @AmiciUfficiale #Amici21 — Alessandra Celentano (@Ale_Celentano) August 31, 2021

Il tweet di Alessandra Celentano ha scatenato l’ilarità dei fan, che hanno immediatamente risposto appellandosi a lei con frasi tipo: “La regina è tornata“.

Raimondo Todaro risponde ad Alessandra Celentano

Il tweet di Alessandra Celentano risale al 31 agosto scorso, ma non è passato molto tempo per la risposta di Raimondo Todaro. Il ballerino ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: “Cara Alessandra, anzi scusi… maestra Celentano. Sono pronto! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola… ma ci sono tante sfumanture...” concludendo poi con tre emoji con l’occhiolino.

Al post ha risposto tra i commenti anche Anna Pettinelli, che ha scritto: “Ah beh!

Me l’hai messa di ottimo umore caro Raimondo!“

L’addio di Todaro a Ballando con le Stelle

Lo scorso 29 luglio Raimondo Todaro ha annunciato sui social il suo addio a Ballando con le Stelle. “Ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato” aveva scritto e, nel corso delle settimane, il sospetto che quel percorso fosse l’arrivo di Todaro ad Amici. Anche il cambio di cast tra i professori, con l’addio di Arisa e il passaggio di Lorella Cuccarini ad insegnante di canto, pare averlo confermato.

Occorre aspettare ancora qualche giorno per avere la conferma definitiva sulla nuova commissione di “prof” della prossima edizione di Amici.