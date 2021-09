Oroscopo Bilancia, domani 7 settembre: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Nel corso di questo ottimo martedì, carissimi amici della Bilancia, potrete contare sull’importante supporto di Venere e Mercurio nei vostri piani astrali! Rimarranno al vostro fianco per diversi giorni, ma già da questa giornata dovreste poter essere in grado di avvertirne l’influsso sulla vostra vita lavorativa!

Sarete, però, colpiti anche da una notevole stanchezza, a causa della presenza oppositiva di Marte, ma nonostante questo la possibilità di incappare in qualche soddisfazione sembra essere decisamente alta!

Oroscopo Bilancia, 7 settembre: amore

L’amore nel corso di questa giornata di martedì non sembra essere soggetto ad alcun particolare transito per voi carissimi Bilancia.

Questa, però, non è una brutta notizia perché significa che i sentimenti che provate per la vostra dolce metà sembrano poter scorrere lisci, in una generale crescita dell’intesa tra voi! Amici single, nulla di grande sembra attendervi, ma non dovreste rinunciare al divertimento!

Oroscopo Bilancia, 7 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, gli influssi dei pianeti positivi nella vostra orbita sembrano essere veramente tangibili, cari Bilancia!

Nonostante Marte negativo, che accentua la vostra stanchezza, senza possibilità di recupero per ora, dovreste riuscire a concludere un qualche ottimo accordo o contratto! Questo potrebbe anche portarvi a qualche nuovo guadagno, facendovi sentire soddisfatti a fine giornata!

Oroscopo Bilancia, 7 settembre: fortuna

Abbastanza bene anche per quanto riguarda la fortuna nel corso di questo buon martedì! Grazie a lei sembrerà ancora più semplice, per voi nati sotto la Bilancia, concludere o anche solo andare incontro a quegli ottimi accordi lavorativi!