Oroscopo Pesci, domani 7 settembre: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Piuttosto negativa ed impegnativa la vostra giornata di martedì, cari Pesci, in questo periodo già di per sé complicato. Il Sole, la Luna e Marte vi saranno completamente opposti causandovi notevoli fastidi. Magari, per evitare ogni possibile fastidio, il consiglio sarebbe quello di limitare al minimo indispensabile i vostri impegni in giornata, facendo solo ciò che è necessario.

Le energie sono piuttosto limitate, così come anche le vostre possibilità di prendere decisioni efficientemente, occhio.

Oroscopo Pesci, 7 settembre: amore

Forse, cari amici dei Pesci impegnati, in queste giornate avvertite un notevole peso sopra alla vostra relazione stabile, sentendovi anche decisamente poco soddisfatti.

Tenete a mente che potrebbe essere causa delle opposizioni astrali, oppure un semplice specchietto di ciò che veramente vorreste. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi e pensare, ma cercate anche di evitare di prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Pesci, 7 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, carissimi Pesci non potrete contare veramente su quasi nessuna energia, con una produttività decisamente ridotta.

Nulla di troppo negativo, perché almeno quel poco che potreste fare, dovreste riuscire a farlo decisamente bene! Limitatevi alle cose indispensabili, come compiti e mansioni, ed evitate di iniziare progetti ora, ma anche di prendere qualsiasi tipo di decisione.

Oroscopo Pesci, 7 settembre: fortuna

Bene per la fortuna che nel corso di questo martedì dovrebbe essere un ottimo sostegno per voi carissimi nati sotto i Pesci! Non crediate a qualcosa di effettivamente tangibile, ma vi garantirà una buona tranquillità!