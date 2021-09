Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso affrontano la nuova separazione. L’ultimo messaggio: “Mi mancherà da morire”

Grande Fratello

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si separano, ma questa volta non c’è di mezzo una crisi di coppia. In passato la conduttrice e l’ex calciatore avevano scelto di mettere alla prova la loro relazione a Temptation Island, trascorrendo alcune settimane lontani, messi alla prova dalle “tentazioni” dei single del programma. Ora, è invece il Grande Fratello Vip a costringere i due innamorati a vivere un periodo separati. Amoruso ha condiviso sui social il suo saluto alla compagna prima del suo ingresso nel reality di Canale 5.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: il messaggio del fidanzato Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie più apprezzate delle scorse edizioni di Temptation Island.

I due erano entrati nel programma per mettere alla prova il loro amore e ne erano usciti più innamorati di prima. L’ultimo anno è stato per loro pieno di emozioni, sfortunatamente non sempre positive. All’inizio del 2021 infatti, Manila e Lorenzo hanno tristemente rivelato di aver perso un bambino. Da tempo inoltre la coppia ha in programma di convolare a nozze, ma per ora non sembrerebbe essere stato ancora organizzato nulla.

Di certo il matrimonio non avrà luogo nei prossimi mesi, perché Manila entrerà a breve nel Grande Fratello Vip.

Il prossimo lunedì il reality avrà inizio e i concorrenti sembrano già aver lasciato le loro case per raggiungere Cinecittà. A rivelarlo è Lorenzo Amoruso, che nelle ultime ore ha condiviso sui social il suo messaggio per la fidanzata. “Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GF VIP 2021” ha spiegato l’ex calciatore pubblicando un selfie in compagnia della sua Manila.

Manila Nazzaro già al Grande Fratello Vip: svelato il motivo della partenza anticipata

Guardando proprio il post condiviso da Amoruso verrebbe da chiedersi come mai Manila Nazzaro stia già partendo. Il Grande Fratello Vip inizierà infatti lunedì e la conduttrice ha lasciato il compagno esattamente una settimana prima della prima puntata. A far luce su quanto sta accadendo è stato proprio Lorenzo, che ha spiegato che tale misura è stata resa necessaria dal “protocollo anti COVID”.

“Nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità– ha infine rivelato- non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire“.

“Amore mio, mi mancherai e mi mancherete- ha risposto romanticamente Manila– ma ho voi sempre con me. Ti amo“.