Oroscopo Sagittario, domani 11 settembre: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 11 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Nel corso della prima parte di questo sabato, carissimi amici del Sagittario, sembrate dover fare i conti con la pessima posizione della Luna nei vostri piani astrali, che potrebbe portare a galla alcune questioni che richiederanno un po’ di sforzi da parte vostra per trovare una soluzione.

Cercate di evitare i litigi, almeno fino al primo pomeriggio quando la Luna si sposterà in un angolo leggermente migliore! Anche in amore, però, con le influenze negative di Venere, non godrete di grandissime emozioni positive.

Oroscopo Sagittario, 11 settembre: amore

Prestate un po’ di attenzione alla vostra vita amorosa in questa giornata di sabato, perché l’angolo che occupa Venere sembra potervi mettere in brutte situazioni.

Una vecchia questione mai risolta con la vostra dolce metà sembrerebbe poter tornare a galla in giornata, rovinandovi in maniera marcata l’umore. Cercate di non litigare e provate a recuperare un po’ di terreno nel primo pomeriggio!

Oroscopo Sagittario, 11 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro la giornata dovrebbe essere tranquilla e priva di particolari emozioni o soddisfazioni, carissimi Sagittario!

La produttività è la classica, ma va anche detto che in mattinata non sembrate poter procedere così tanto serenamente. Comunque, se poteste farlo senza ripercussioni, evitate di impegnarvi direttamente, rimanendo a casa a curarvi dei vostri rapporti.

Oroscopo Sagittario, 11 settembre: fortuna

La fortuna sarà leggermente distante dalla vostra orbita nel corso di questo sabato, carissimi nati sotto il segno del Sagittario. Nulla di negativo, come sempre, ed anzi qualcosina di fortunato potrebbe capitarvi, magari quando meno ve l’aspettate!