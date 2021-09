Anna Tatangelo, dolorosa confessione su Gigi D’Alessio: “Ho sofferto, lo chiedeva anche nostro figlio”

Gossip

Anna Tatangelo è pronta a ripartire: professionalmente e sentimentalmente. Dopo la fine della lunga storia con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto il figlio Andrea, ora ha iniziato una relazione con il rapper e attore Livio Cori. Tuttavia, qualche scoria del passato c’è ancora e lo ha rivelato nel corso di un’intervista.

Anna Tatangelo delusa dal mancato matrimonio con Gigi D’Alessio

Era il 2006 quando la relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio divenne ufficiale.

Iniziata nel febbraio dell’anno prima, è diventata una delle coppie di punta della musica italiana. Nel 2010 hanno avuto il primo e unico figlio, Andrea, e sembrava una di quelle relazioni inossidabili. Poi, a marzo 2020, la separazione. Gigi D’Alessio ora aspetta il quinto figlio dalla nuova compagna Denise Esposito, mentre la Tatangelo si è rimessa in gioco con il rapper e attore Livio Cori. Al Corriere della Sera, la 34enne cantante ha però ammesso alcuni dolori del passato.

“Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio – ha dichiarato – Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco“.

Per lei era un sogno, ora non più: “non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze“.

Anna Tatangelo su Canale 5 con le sue Scene da un matrimonio

Il pretesto per arrivare alla dolorosa confessione di Anna Tatangelo è arrivato grazie al suo nuovo programma, Scene da un matrimonio. In partenza dal 19 settembre, richiama il titolo di un programma del 1990 e di una mini-serie di Ingrid Bergman degli anni ’70.

Ha preso il posto della ridimensionata Barbara D’Urso, ma lei nega: “Nessuno prende il posto di nessuno. Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante“.

Qui, promette, si vedrà una Anna molto diversa: “Anche il mio abbigliamento non è da prima donna, ma molto semplice: jeans e maglietta. La protagonista è la sposa“. E ancora: “In questo programma non sarò né truccata , né vestita grintosa. Mi vedranno molto semplice. Il pubblico scoprirà una Anna nuova; anche in All together now mi hanno vista in modo diverso.

E pure questa esperienza differente mi affascina tanto“. La cantante poi svela in anticipo la storia che l’ha più commossa: “Una nonna ha regalato alla nipote l’abito da sposa. Ma il giorno del matrimonio la nonna era costretta a letto, malata; e la sposa ha percorso molti chilometri solo per andare a farsi vedere vestita da sposa dalla nonna, prima dell’inizio del rito matrimoniale“.