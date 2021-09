Gossip

Da quando ha scoperto la sua malattia, un tumore al seno, Carolina Marconi non ha nascosto un millimetro del suo percorso al pubblico che la segue sui social. L’ex gieffina racconta e si racconta con coraggio e determinazione, attraverso video e post che, via Instagram, lanciano un importante messaggio di speranza. Nelle ultime ore, una foto e un filmato hanno catturato l’attenzione dei follower.

Carolina Marconi e le cure per la malattia: il messaggio su Instagram

Carolina Marconi aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute durante le cure per il tumore al seno con un lungo post su Instagram.

Da qualche tempo, come lei stessa ha raccontato via social, l’ex concorrente del Grande Fratello combatte contro la malattia che affronta con grande coraggio e determinazione, e sono tanti i contenuti che condivide online per parlare ai follower della sua situazione e delle tappe della terapia contro il cancro che le sarebbe stato diagnosticato alcuni mesi fa.

“Ho iniziato la chemio bianca – ha scritto poche ore fa –, è andato tutto bene per fortuna (…). Invece di fare un’infusione ogni settimana, ne faccio 3 in una botta sola, ogni 21 giorni per 4 volte (…), un po’ pesantuccia ma sto bene…“.

Post di Carolina Marconi su Instagram

Carolina Marconi, il video senza parrucca con la sorella fa impazzire i fan

Carolina Marconi racconta di sentirsi ogni giorno sempre più forte, complice “l’entusiasmo di una bambina” che non l’ha mai abbandonata. Tra le righe del suo aggiornamento ai fan, c’è spazio per una riflessione dell’ex gieffina sul percorso quotidiano contro il tumore: “Ho capito veramente in questi duri momenti, specialmente quando c’è di mezzo una situazione così difficile come la ‘malattia’, chi veramente ti ama, chi ti stima… il resto è noia… il bene si dimostra… gli amici vecchi sono pochi ma buoni e gli amici nuovi sono tanti e pazzeschi.

La mia famiglia, il mio compagno… tutti meravigliosi… (…) Sono fortunata“.

Sempre su Instagram, ha deciso di condividere un video divertente che la vede senza la parrucca mentre si scatena in un balletto insieme alla sorella, Elisabetta. Immagini che hanno fatto impazzire i fan, con tanto di pioggia di like e complimenti.